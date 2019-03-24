Определена самая счастливая страна

Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2018 по заказу ООН.

На втором месте расположилась Норвегия, замкнула тройку лидеров Дания. В десятке самых счастливых стран оказались также Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Россия заняла 59-е место, обогнав Казахстан, Кипр и Боливию. Отмечается, что с 2017-го Россия потеряла десять позиций. Украина стала 139-й. Наибольшее падение в рейтинге счастья показала Венесуэла: она опустилась с 82-го места на 102-е.

Уровень счастья определялся по нескольким показателям: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода жизненного выбора, щедрость и доверие (уровень коррупции).