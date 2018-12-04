Определена самая влиятельная женщина года

Вторник, 04 Декабрь 2018 Мир Мир

Определена самая влиятельная женщина года

Самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Рейтинг был представлен на сайте журнала во вторник, 4 декабря.

Канцлер Германии удерживает первое место восьмой год подряд. Вторую строчку в этом списке занимает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третьей по влиятельности стала глава МВФ Кристин Лагард.

Пятерку лидеров замыкают генеральный директор General Motors Мэри Барра и председатель и президент компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

В рейтинг попала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Ее поставили на 49 строчку, выше певицы Бейонсе.

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