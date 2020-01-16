Определены города мира с быстро дорожающим жильем

Список составлен аналитиками консалтинговой компании Knight Frank.

По данным экспертов, в венгерской столице стоимость жилой недвижимости за год к сентябрю 2019-го выросла на 24 процента. На втором и третьем местах — китайские города Сиань (плюс 16 процентов) и Ухань (плюс 15 процентов). Два российских города в рейтинге — Санкт-Петербург и Москва — значительно улучшили свои показатели, поднявшись с 37-го и 133-го до 5-го и 11-го мест соответственно по сравнению с третьим кварталом 2018-го. Как определили аналитики, цены на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге выросли за год на 14 процентов, в Москве — на 10 процентов.

«В последние годы в Москве вводится большое количество качественных дорогих новостроек, что сказывается на средней цене квадратного метра жилья в сторону увеличения», — отмечают аналитики. — Общий показатель индекса роста цен на жилую недвижимость в мире вырос на 3,2 процента за 2019 год — это минимальный со второго квартала 2015-го показатель.