Определены победители «Золотого глобуса»

Понедельник, 07 Январь 2019 Мир Мир

Определены победители «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Прямую трансляцию вело издание The Hollywood Reporter.

Лучшим драматическим фильмом названа лента «Богемская рапсодия». Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга», которая также была отмечена за лучший сценарий. За игру в комедийном фильме или мюзикле получил награду Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме «Власть». Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман, звезда фильма «Фаворитка».

Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной «Рома». Этот фильм также победил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму «Звезда родилась».

Премия «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара». С 1951 года номинации «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры.

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