Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» в гостях проиграл «Манчестер Сити» со счетом 3:4. В составе «горожан» дубль оформил Рахим Стерлинг (четвертая и 21-я минуты), также отличились Бернарду Силва (11-я) и Серхио Агуэро (59-я). Лондонцы ответили голами Сон Хын Мина (седьмая и десятая) и Фернандо Льоренте (73-я). «Тоттенхэм» вышел в полуфинал по правилу выездного гола: в первом матче команда победила со счетом 1:0.

В параллельной встрече «Ливерпуль» во второй раз обыграл «Порту» — 4:1. У победителей голами отметились Садио Мане (26-я), Мохамед Салах (65-я), Роберто Фирмино (77-я) и Вирджил ван Дейк (84-я). В составе португальцев отличился Эдер Милитао (68-я). Первая игра прошла в Англии и завершилась со счетом 2:0.

В полуфинале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», «Ливерпуль» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.