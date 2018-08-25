Опровергнут миф о вреде углеводов

Суббота, 25 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Опровергнут миф о вреде углеводов

Употребление умеренного количества углеводов полезно для здоровья и может продлить жизнь.

К такому выводу пришли американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты предыдущих рандомизированных исследований показали, что низкоуглеводные диеты способствуют краткосрочной потере веса и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако проспективные исследования, в которых ученые наблюдают за состоянием групп людей в течение долгого времени, показывают, что долгосрочные ограничения в количестве употребляемых углеводов могут по-разному влиять на риск преждевременной смерти.

В новом исследовании приняли участие 15 428 человек 45-64 лет. Диапазон потребления углеводов составлял 500-4200 килокалорий в день. Добровольцы также заполняли опросники, в которых указывали, какую пищу они чаще ели и в каком количестве. Была оценена связь между употреблением углеводов и смертностью с учетом пола, возраста, образования, физической активности, курения и других факторов.

В течение 25 лет наблюдения умерли 6283 добровольца. Оказалось, что зависимость риска смерти от количества килокалорий приобретает вид U-образной кривой, что означает, что как высокое (более 70 процентов калорий из углеводов), так и низкое употребление углеводов (менее 40 процентов калорий из углеводов) способствует риску смерти. При умеренном употребление углеводов (50-55 процентов) средняя ожидаемая продолжительность жизни в 50-летнем возрасте составляет 33 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международная биеннале искусств

      В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

      Подробнее

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • В этом году испанцы пьют больше хорошего вина

      С января по март этого года испанцы выпили 89 000 000 литров вина, что всего на 0,7% больше, чем в первом триместре 2017 года.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • Опровергнут миф о вреде углеводов

      Употребление умеренного количества углеводов полезно для здоровья и может продлить жизнь.

      Подробнее

    • Интерес к кнопочным телефонам резко вырос

      Продажи кнопочных телефонов без доступа в интернет выросли на пять процентов за 2017 год.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья