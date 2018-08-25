Опровергнут миф о вреде углеводов

К такому выводу пришли американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты предыдущих рандомизированных исследований показали, что низкоуглеводные диеты способствуют краткосрочной потере веса и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако проспективные исследования, в которых ученые наблюдают за состоянием групп людей в течение долгого времени, показывают, что долгосрочные ограничения в количестве употребляемых углеводов могут по-разному влиять на риск преждевременной смерти.

В новом исследовании приняли участие 15 428 человек 45-64 лет. Диапазон потребления углеводов составлял 500-4200 килокалорий в день. Добровольцы также заполняли опросники, в которых указывали, какую пищу они чаще ели и в каком количестве. Была оценена связь между употреблением углеводов и смертностью с учетом пола, возраста, образования, физической активности, курения и других факторов.

В течение 25 лет наблюдения умерли 6283 добровольца. Оказалось, что зависимость риска смерти от количества килокалорий приобретает вид U-образной кривой, что означает, что как высокое (более 70 процентов калорий из углеводов), так и низкое употребление углеводов (менее 40 процентов калорий из углеводов) способствует риску смерти. При умеренном употребление углеводов (50-55 процентов) средняя ожидаемая продолжительность жизни в 50-летнем возрасте составляет 33 года.