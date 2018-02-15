Опубликована крупнейшая коллекция оккультных книг

Четверг, 15 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Опубликована крупнейшая коллекция оккультных книг

Библиотека Ритмана в Нидерландах, которая содержит рукописные и печатные труды по герметической философии, опубликовала крупную коллекцию оккультных текстов.

По словам директора библиотеки Эстера Ритмана (Esther Ritman), цель оцифровки - обеспечить открытый доступ к материалам. Как пишет издание, в 2016 году американский писатель Дэн Браун, автор романов «Код да Винчи» и «Ангелы и Демоны», пожертвовал библиотеке более 300 тысяч долларов США на этот проект.

В библиотеке хранится более 4600 трудов, из которых широкой публике стали доступны 1617, в том числе работа французского алхимика Николаса Фламеля, которому приписывают получение философского камня и эликсира жизни. Возраст книг, написанных на французском, немецком, латинском и английских языках, достигает 100-600 лет.

Герметизмом называют учение, объединяющее древнегреческую философию, древнеегипетскую и арабскую алхимию, оккультизм и другие эзотерические направления.

Последние новости

    • Португалия: «Спортинг» постарается дойти до финала Лиги Европы

      Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Астаной».

      Подробнее

    • Португалия: будущее обувного сектора

      В рамках программы Португалия-2020 утверждены 107 инвестиционных проектов в обувном секторе.

      Подробнее

    • Самые большие испанские термальные источники

      Первым городом Испании и вторым в масштабах всей Европы по числу горячих термальных источников, не замерзающих зимой, является галисийский Оренсе.

      Подробнее

    • Четыре испанских банка оштрафованы за сговор

      Национальная комиссия рынков и конкуренции Испании объявила о санкциях против четырех крупных банков пиренейского королевства за искусственное согласование цен.

      Подробнее

    • Масленица в Италии

      Празднование Масленицы на улицах Кальяри (Италия) с участием белорусских артистов.

      Подробнее

    • Профицит торгового баланса Италии увеличился

      Положительное сальдо внешнеторгового баланса Италии в декабре 2017 года составило 5,253 млрд евро против 4,837 млрд евро за предыдущий месяц.

      Подробнее

    • Опубликована крупнейшая коллекция оккультных книг

      Библиотека Ритмана в Нидерландах, которая содержит рукописные и печатные труды по герметической философии, опубликовала крупную коллекцию оккультных текстов.

      Подробнее

    • Apple обвинили в порче мебели

      Владельцы умной колонки Apple HomePod стали жаловаться на белые следы, которые оставляет устройство на деревянной мебели.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!