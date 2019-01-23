Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Среда, 23 Январь 2019 Мир Мир

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.

По пути самолет пропал с радаров, его поиски продолжаются.

Сала пожаловался на усталость, также он рассказал, что в Нанте ему пришлось уладить много дел. Футболист выразил опасение о том, что по пути его самолет развалится. «Если через полтора часа вы не получите от меня новостей, то я даже не знаю, нужно ли будет отправлять кого-то искать меня. Мне становится страшно», — сказал Сала.

Самолет с нападающим клуба «Кардифф Сити» пропал с радаров в районе Ла-Манша 22 января. К настоящему моменту его судьба неизвестна. Помимо футболиста, на борту находился еще один пассажир.

«Кардифф» купил Салу у «Нанта» 20 января. Валлийский клуб заплатил за 28-летнего аргентинца рекордные для себя 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне Сала провел 19 матчей во французском чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами.

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