Ошибка продавца помогла американке разбогатеть

Суббота, 17 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ошибка продавца помогла американке разбогатеть

Американка больше месяца носила с собой купленный по ошибке выигрышный лотерейный билет.

Виктория Этридж (Victoria Ethridge) за несколько дней до Рождества попросила в магазине два купона за два доллара, однако ей вручили более дорогие билеты - за пять долларов. Как только продавщица заметила ошибку, она извинилась и предложила заменить купоны и вернуть деньги, но 52-летняя Этридж решила оставить их себе. «Они могут быть счастливыми», - отметила она.

Женщина оказалась права: один из билетов помог ей выиграть 30 тысяч долларов. Этридж призналась, что с декабря носила билет с собой и не знала, что с ним делать.

«Но поверьте, я пристально следила за ним. Он был у меня в кошельке, который я постоянно носила с собой. Я позволила потрогать билет только моему мужу, и то - только один раз», - рассказала американка. Выигрыш она собралась потратить на покупку машины, а оставшиеся деньги куда-нибудь инвестировать.

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