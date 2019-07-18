Осло объявил войну автомобилям

Около 50 оставшихся паркомест в основном зарезервированы для жителей с ограниченными возможностями и местных предприятий, которые зависят от доставки товаров.

Еще одно большое изменение произошло благодаря реформе зонирования. Некоторые дороги в центре города были закрыты для частных автомобилей, другие были изменены – теперь движение по ним может осуществляться только в одном направлении. Городские власти установили знаки, информирующие водителей о новых правилах, пишет euromag.ru

Планы муниципалитета Осло пресса и водители часто называли «запретом автомобилей», но это сильно преувеличивает существующую картину. Новая антиавтомобильная политика в основном затрагивает только компактный центр города. Более того, автомобили вряд ли будут запрещены полностью – прогуляйтесь по улицам Осло сегодня, и вы обнаружите, что транспортные средства создают там еще много суеты.

Пока еще слишком рано оценивать эффективность новых мер. Тем не менее, движение пешеходов в центре Осло выросло на 10% в четвертом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Ханна Маркуссен, вице-мэр по градостроительству и член Партии зеленых, отмечает, что самые успешные магазины Осло находятся на главной улице, где основная масса покупателей – это пешеходы. Правительство занимается составлением налоговых отчетов, чтобы измерить экономические последствия своих реформ. Исследование схемы ценообразования в Стокгольме показывает, что выгоды от таких факторов, как более короткое время в пути и более безопасные дороги, значительно перевешивают плату за проезд.