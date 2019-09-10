Основатель Alibaba ушел в отставку

Его место займет генеральный директор компании Дэниэл Чжан, сообщает CNBC.

Сегодня Джеку Ма исполнилось 55 лет. В 2019 году Forbes оценивает его состояние в 38,6 миллиарда долларов, благодаря чему он занимает 21-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Компания Alibaba основана в 1999 году. К настоящему времени она стала крупнейшей в мире по электронной коммерции и цифровым платежам. В 2014 году она провела самое успешное IPO в истории, получив 25 миллиардов долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ма ушел с поста гендиректора в 2013 году, но оставался председателем совета директоров. Эксперты полагают, что после ухода на пенсию Ма все равно продолжит влиять на ключевые решения корпорации как член совета директоров.

Чжан работает в корпорации в течение 12 лет. Ранее он занимал должность финансового директора Taobao и президента Tmall.com. Ма выделял его из прочих сотрудников и называл своим преемником еще в 2015 году.