Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Среда, 13 Ноябрь 2019 Мир Мир

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии.

Об этом сообщает CTV News.

Канадский предприниматель был арестован после того, как сошел со своего самолета во Французской Полинезии, и теперь должен предстать перед судом 13 ноября. Лалиберте утверждает, что использовал каннабис сугубо в медицинских и личных целях, и отрицает, что выращивал наркотики на частном острове Нукутепипи для продажи. Информация о нарушении появилась в полиции несколько недель назад после допроса одного из соратников Лалиберте.

Остров Нукутепипи в Тихом океане был необитаемым до 2007 года, когда его приобрел Ги Лалиберте. Он создал там отель на 52 места, где работают 40 человек.

Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Специализируется на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппе давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.

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