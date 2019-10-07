Остров с 6 жителями признали лучшим в мире

Понедельник, 07 Октябрь 2019 Мир Мир

Остров с 6 жителями признали лучшим в мире

Туристический онлайн-сервис Big 7 Travel создал рейтинг лучших островов в мире для путешествий на основе отзывов посетителей.

Список публикует издание Independet.

Лидером рейтинга оказался небольшой остров Флатей, расположившийся к северо-западу от Исландии и входящий в ее состав. Отмечается, что на острове длиной 19 км проживает всего шесть человек, пишет euromag.ru.

Вторую строчку занял филиппинский остров Палаван в Южно-Китайском море, территория которого составляет около 300 квадратных километров.

На третьем месте оказался крупнейший остров государства Вануату Эспириту-Санто, а на четвертом — норвежский Соммарей, соединенный с материком мостом.

Кроме того, в топ-10 попали хорватский остров Корчула, острова Аран в Ирландии, остров Пемба в Занзибаре, островное государство Барбадос, остров Лумми в штате Вашингтон и Бора-Бора во Французской Полинезии.

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