Отец Меган Маркл даст против нее показания в суде

Как пишет издание Daily Telegraph, попавшие в его распоряжение документы свидетельствуют о том, что защита Mail on Sunday будет строиться на показаниях Томаса Маркла.

Отмечается, что документы, поданные в Высокий суд Лондона, раскрывают ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри, пишет euromag.ru.

Принц Гарри и его супруга в октябре прошлого года объявили, что подают в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.

Тогда в очень эмоциональном и длинном заявлении принц обвинил некоторые британские таблоиды в том, что они травят его жену, публикуя лживые сведения о ней.

По мнению Гарри, публикация личного письма герцогини Mail on Sunday стала способом манипулировать читательским мнением.

Принц заявил, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

После этого британский таблоид заявил, что не намерен идти на попятный и будет отстаивать в суде законность публикации личного письма Меган Маркл.