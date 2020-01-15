Отец Меган Маркл даст против нее показания в суде

Среда, 15 Январь 2020 Мир Мир

Отец Меган Маркл даст против нее показания в суде

Отец Меган Маркл, готов дать показания против своей дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday.

Как пишет издание Daily Telegraph, попавшие в его распоряжение документы свидетельствуют о том, что защита Mail on Sunday будет строиться на показаниях Томаса Маркла.

Отмечается, что документы, поданные в Высокий суд Лондона, раскрывают ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри, пишет euromag.ru.

Принц Гарри и его супруга в октябре прошлого года объявили, что подают в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.

Тогда в очень эмоциональном и длинном заявлении принц обвинил некоторые британские таблоиды в том, что они травят его жену, публикуя лживые сведения о ней.

По мнению Гарри, публикация личного письма герцогини Mail on Sunday стала способом манипулировать читательским мнением.

Принц заявил, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

После этого британский таблоид заявил, что не намерен идти на попятный и будет отстаивать в суде законность публикации личного письма Меган Маркл.

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