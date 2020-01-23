Отец Меган Маркл показал детские фотографии дочери

Четверг, 23 Январь 2020 Мир Мир

Отец Меган Маркл показал детские фотографии дочери

Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери.

Он продемонстрировал снимки Меган Маркл во время съемок документального фильма «Томас Маркл: моя история», снятого британским каналом Channel 5, сообщает издание The Sun.

75-летний отец герцогини Сассекской заявил, что считает лучшими годы, потраченные на воспитание дочери. «Когда она родилась, я был самым счастливым человеком на Земле. Я взял ее на руки и увидел ее личико, ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и я понял, что люблю ее. Я просто знал, что она вырастет особенной», — признался он журналистам.

На снимках Меган Маркл запечатлели в разных возрастах: на некоторых фотографиях ей всего несколько месяцев, на других она уже ходит, на третьих играет в школьных спектаклях. Ее отец утверждает, что именно он привил ей любовь к сцене и поощрил желание стать актрисой.

Томас Маркл в очередной раз посетовал, что дочь перестала с ним общаться. Он выразил надежду, что сможет когда-нибудь увидеть восьмимесячного внука — Арчи Харрисона. «Я надеюсь, у него мой нос, потому что тогда они будут видеть меня при каждом взгляде на Арчи», — сказал Маркл.

Отец герцогини прокомментировал скандал с постановочными фотографиями, сделанными перед свадьбой дочери. Тогда его обвинили в желании нажиться на популярности королевской семьи. Маркл заявил, что пошел на съемки ради улучшения имиджа, а не из-за денег. Тем не менее после этого он соврал принцу Гарри в телефонном разговоре, что фотографии настоящие, хотя и «не гордится этим поступком».

Томас Маркл подчеркнул, что после этого ни дочь, ни ее муж с ним не общались. Он пожаловался, что дочь не заботится о нем и будто не замечает его существования. В ответ на вопрос, почему он берет деньги за интервью, Маркл раздраженно отметил, что его дочь, ее муж и члены королевской семьи «должны ему». «Я уже немолод. Время позаботиться о папочке», — подытожил он.

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