Отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы

Суббота, 31 Август 2019 Мир Мир

Отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы

В американском населенном пункте Бейли, штат Колорадо, на ребенка напала пума.

Об этом сообщает Associated Press.

Нападение произошло, когда восьмилетний мальчик бежал к другу в соседний дом. Хищник прыгнул на него, повалил на землю и схватил зубами за голову. Брат мальчика позвал отца, который выскочил из дома и сумел отогнать зверя.

«Это был героический поступок, — говорит представительница природоохранного агентства штата Колорадо Ребекка Феррелл (Rebecca Ferrell). — Он сделал все, что мы рекомендуем в таких случаях. Он побежал к нему, пытался выглядеть крупнее и шумел. Его усилия почти наверняка спасли жизнь сына».

Ребенка доставили в больницу. Врачи описывают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Вскоре двух пум заметили в полутора километрах от места происшествия. Одна из них подходило под описание, которое дал отец пострадавшего мальчика. Оба животных были убиты и отправлены в Вайоминг для теста ДНК.

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