Отель La Réserve Genève предлагает обменять отзывы на деревья

Одним из первых конкретных шагов в этом направлении станет участие в программе Reforest Action. Гости, проживающие в отеле в La Réserve Genève – Hotel, Spa and Villas, получат специальную карточку с информацией о «зеленой» инициативе: за каждый отзыв об отеле, оставленный на популярном сервисе TripAdvisor, будет посажено одно дерево в лесах Амазонии, которые считаются легкими нашей планеты, пишет euromag.ru.

Расходы по посадке деревьев берет на себя La Réserve Genève – Hotel, Spa and Villas.

Карточки изготовлены из переработанных материалов и не несут вреда планете, даже наоборот – содержат семена растений.