Отель на Кипре откажется от бумаги

Отель Four Seasons Cyprus уже в течение нескольких лет последовательно внедряет всеобъемлющую концепцию устойчивого развития, в рамках которой предусмотрен комплекс шагов по сокращению воздействия на окружающую среду. Она включает переработку мусора, энергосберегающие технологии и создание безбумажной рабочей среды.

Отель достиг серьезного прогресса на этом пути, в частности, в настоящее время Four Seasons Cyprus перерабатывает практически все производимые отходы: стекло, пластик, бумагу, металл, отработанное растительное масло, органические пищевые отходы, и даже отработанное тепло от системы охлаждения рециркулируется через теплообменник для подачи горячей воды. Безусловно, такой подход требует не только значительных вложений в технологическое развитие, но и активного участия всех членов команды, их высокой осведомлённости в вопросах сохранения окружающей среды и чувства долга перед будущими поколениями.

Самые значительные успехи достигнуты в сфере сокращения использования бумаги, и в перспективе руководство Four Seasons Cyprus стремится достичь 100% безбумажной рабочей среды. Сочетание уже предпринятых мер привело к сокращению бумажного оборота, эквивалентному примерно двум миллионам листов формата А4 в год.

Ежедневно более 150 задач, связанных с функционированием отеля, выполняются без использования бумаги. Еще в 2016 году в каждом номере появились планшеты, заменившие всю печатную информацию для ознакомления с аспектами деятельности отеля и его услугами. С 2017 года Four Seasons Cyprus сотрудничает со специалистами в сфере разработки решений по управлению документооборотом, чтобы постепенно оцифровывать всю информацию от бухгалтерии и управления персоналом до продаж и маркетинга. Кроме того, в 2018 году была введена технология, позволившая исключить бумажную коммуникацию с клиентами, начиная с момента бронирования номера. Отчетность также полностью ведется в электронном формате. За последнее время количество принтеров в отеле было сокращено с 85 до 7, что уже привело к экономии 85% бумаги, пишет euromag.ru.

Сотрудники службы уборки номеров также получили в распоряжение планшеты, интегрированные с системой управления, которая позволяет менеджерам контролировать и проверять состояние комнат, при этом работая с живыми данными, ранее нуждавшимися в частом обновлении и хранившимися в печатном виде.

Four Seasons Cyprus – единственный отель на Кипре, внедривший цифровую систему управления безопасностью пищевых продуктов HACCP от компании Kelsius, которая обеспечивает оптимизацию рабочих процессов и позволяет автоматизировать контроль с впечатляющей экономией трудозатрат и эффективностью.