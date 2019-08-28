Отель на Кипре откажется от бумаги

Среда, 28 Август 2019 Мир Мир

Отель на Кипре откажется от бумаги

Four Seasons Cyprus планирует полностью отказаться от использования бумажных носителей.

Отель Four Seasons Cyprus уже в течение нескольких лет последовательно внедряет всеобъемлющую концепцию устойчивого развития, в рамках которой предусмотрен комплекс шагов по сокращению воздействия на окружающую среду. Она включает переработку мусора, энергосберегающие технологии и создание безбумажной рабочей среды.

Отель достиг серьезного прогресса на этом пути, в частности, в настоящее время Four Seasons Cyprus перерабатывает практически все производимые отходы: стекло, пластик, бумагу, металл, отработанное растительное масло, органические пищевые отходы, и даже отработанное тепло от системы охлаждения рециркулируется через теплообменник для подачи горячей воды. Безусловно, такой подход требует не только значительных вложений в технологическое развитие, но и активного участия всех членов команды, их высокой осведомлённости в вопросах сохранения окружающей среды и чувства долга перед будущими поколениями.

Самые значительные успехи достигнуты в сфере сокращения использования бумаги, и в перспективе руководство Four Seasons Cyprus стремится достичь 100% безбумажной рабочей среды. Сочетание уже предпринятых мер привело к сокращению бумажного оборота, эквивалентному примерно двум миллионам листов формата А4 в год.

Ежедневно более 150 задач, связанных с функционированием отеля, выполняются без использования бумаги. Еще в 2016 году в каждом номере появились планшеты, заменившие всю печатную информацию для ознакомления с аспектами деятельности отеля и его услугами. С 2017 года Four Seasons Cyprus сотрудничает со специалистами в сфере разработки решений по управлению документооборотом, чтобы постепенно оцифровывать всю информацию от бухгалтерии и управления персоналом до продаж и маркетинга. Кроме того, в 2018 году была введена технология, позволившая исключить бумажную коммуникацию с клиентами, начиная с момента бронирования номера. Отчетность также полностью ведется в электронном формате. За последнее время количество принтеров в отеле было сокращено с 85 до 7, что уже привело к экономии 85% бумаги, пишет euromag.ru.

Сотрудники службы уборки номеров также получили в распоряжение планшеты, интегрированные с системой управления, которая позволяет менеджерам контролировать и проверять состояние комнат, при этом работая с живыми данными, ранее нуждавшимися в частом обновлении и хранившимися в печатном виде.

Four Seasons Cyprus – единственный отель на Кипре, внедривший цифровую систему управления безопасностью пищевых продуктов HACCP от компании Kelsius, которая обеспечивает оптимизацию рабочих процессов и позволяет автоматизировать контроль с впечатляющей экономией трудозатрат и эффективностью.

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