Отель на Крите станет центром развлечений под открытым небом

Комплекс называется The Core – там проходят различные выставки, концерты, воркшопы и курсы для взрослых и детей.

Открытая зеленая зона The Core площадью – это соединение искусства, дизайна, моды, современных технологий, культуры, гастрономии и музыки. Кинотеатр под открытым небом, детский клуб, спортивная площадка, магазины поп-ап и гастрономические зоны, выставочные павильоны, художественная галерея, фестивали и даже показы мод – гости точно не будут скучать.

Domes of Elounda, Autograph Collection – это семейный отель вблизи города Элунда на острове Крит, пишет euromag.ru.

Курорт расположен на холме, откуда открывается вид на Венецианский замок, остров Спиналонга и Эгейское море.