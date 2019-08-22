Отель на Крите станет центром развлечений под открытым небом

Четверг, 22 Август 2019 Мир Мир

Отель на Крите станет центром развлечений под открытым небом

В семейном отеле Domes of Elounda, Autograph Collection появился новый культурно-развлекательный комплекс под открытым небом.

Комплекс называется The Core – там проходят различные выставки, концерты, воркшопы и курсы для взрослых и детей.

Открытая зеленая зона The Core площадью – это соединение искусства, дизайна, моды, современных технологий, культуры, гастрономии и музыки. Кинотеатр под открытым небом, детский клуб, спортивная площадка, магазины поп-ап и гастрономические зоны, выставочные павильоны, художественная галерея, фестивали и даже показы мод – гости точно не будут скучать.

Domes of Elounda, Autograph Collection – это семейный отель вблизи города Элунда на острове Крит, пишет euromag.ru.

Курорт расположен на холме, откуда открывается вид на Венецианский замок, остров Спиналонга и Эгейское море.

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