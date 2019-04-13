Отель на Люцернском озере получил престижную премию

Отель, концепция которого сконцентрирована вокруг медицинских и оздоровительных услуг, интегрированных в атмосферу эксклюзивного спа, одержал победу в номинации «Архитектурный проект и дизайн интерьера».

Премия «Red Dot», которая впервые была вручена в 1955 году под названием «Design Innovations», зарекомендовала себя как одна из наиболее востребованных и авторитетных наград в области современного дизайна. В этом году экспертное жюри рассмотрело около 5500 представленных дизайнерских проектов. Вручение премии состоится на торжественной церемонии награждения в Эссене 8 июля. Выставка с участием проектов-победителей «Red Dot Award 2019», на которой будет представлен и Waldhotel, пройдет в «Музее дизайна Red Do»t в Эссене с 9 июля по 11 августа 2019 года, пишет euromag.ru.

Waldhotel курортного комплекса Burgenstock Resort прекрасный представитель современной эко-рациональной архитектуры. Это крупнейшее в мире архитектурное сооружение, построенное с помощью габионов – сетчатых конструкций, наполненных камнями, добытыми при строительстве фундамента здания.

Философия проекта «Здоровье от природы» ставит целью сохранение окружающей экосистемы и возможность дать гостям почувствовать себя в самом центре природного ландшафта, не тронутого цивилизацией.

Автор проекта Маттео Тун вписал здание отеля не только в природный пейзаж, но и в культурный контекст региона. Вдохновением для него послужило наследие древнего народа вальсеров и альпийские традиции. При возведении здания использовались местные материалы: Waldhotel как бы осторожно спускается вниз по внутреннему склону горы Бюргеншток. Благодаря своей террасной структуре, естественно утепленным плоским крышам с пышным озеленением и конструкциями из местного камня, отель прекрасно вписывается в окружающий пейзаж. Через 10 лет, согласно замыслу архитектора и проекту озеленения, фасад Waldhotel станет частью окружающего ландшафта.

Основная идея проекта получила развитие и в интерьере этого пятизвездочного отеля: здесь доминируют органические формы, теплые цвета и натуральные материалы, создающие расслабляющую позитивную атмосферу. У каждого этажа свое дизайнерское решение. Натуральные цвета в сочетании с флористическими мотивами присутствуют на картинах, текстиле, коврах и обоях; все детали интерьера, включая мебель и светильники, изготовлены дизайнерским бюро Matteo Thun Atelier Milan.