Отель на Люцернском озере получил престижную премию

Суббота, 13 Апрель 2019 Мир Мир

Отель на Люцернском озере получил престижную премию

Отель курорта Burgenstock Resort Lake Lucerne получил престижную награду «Red Dot Award 2019».

Отель, концепция которого сконцентрирована вокруг медицинских и оздоровительных услуг, интегрированных в атмосферу эксклюзивного спа, одержал победу в номинации «Архитектурный проект и дизайн интерьера».

Премия «Red Dot», которая впервые была вручена в 1955 году под названием «Design Innovations», зарекомендовала себя как одна из наиболее востребованных и авторитетных наград в области современного дизайна. В этом году экспертное жюри рассмотрело около 5500 представленных дизайнерских проектов. Вручение премии состоится на торжественной церемонии награждения в Эссене 8 июля. Выставка с участием проектов-победителей «Red Dot Award 2019», на которой будет представлен и Waldhotel, пройдет в «Музее дизайна Red Do»t в Эссене с 9 июля по 11 августа 2019 года, пишет euromag.ru.

Waldhotel курортного комплекса Burgenstock Resort прекрасный представитель современной эко-рациональной архитектуры. Это крупнейшее в мире архитектурное сооружение, построенное с помощью габионов – сетчатых конструкций, наполненных камнями, добытыми при строительстве фундамента здания.

Философия проекта «Здоровье от природы» ставит целью сохранение окружающей экосистемы и возможность дать гостям почувствовать себя в самом центре природного ландшафта, не тронутого цивилизацией.

Автор проекта Маттео Тун вписал здание отеля не только в природный пейзаж, но и в культурный контекст региона. Вдохновением для него послужило наследие древнего народа вальсеров и альпийские традиции. При возведении здания использовались местные материалы: Waldhotel как бы осторожно спускается вниз по внутреннему склону горы Бюргеншток. Благодаря своей террасной структуре, естественно утепленным плоским крышам с пышным озеленением и конструкциями из местного камня, отель прекрасно вписывается в окружающий пейзаж. Через 10 лет, согласно замыслу архитектора и проекту озеленения, фасад Waldhotel станет частью окружающего ландшафта.

Основная идея проекта получила развитие и в интерьере этого пятизвездочного отеля: здесь доминируют органические формы, теплые цвета и натуральные материалы, создающие расслабляющую позитивную атмосферу. У каждого этажа свое дизайнерское решение. Натуральные цвета в сочетании с флористическими мотивами присутствуют на картинах, текстиле, коврах и обоях; все детали интерьера, включая мебель и светильники, изготовлены дизайнерским бюро Matteo Thun Atelier Milan.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья