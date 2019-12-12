Отель Sheraton открылся в Варшаве

Отель расположен в шаговой доступности от Национального музея и бульваров на реке Висла, а также в непосредственной близости от центра города и в 20 минутах езды от аэропорта Warsaw Chopin.

Лобби спроектировано Годдардом Литтлфэром. В интерьерах, выполненных в кремовой цветовой гамме с оттенками синего, используются утонченные материалы и современные мотивы, а стены украшают оригинальные произведения искусства, пишет euromag.ru.

После реновации открылись два новых ресторана, за кухню которых будет отвечать польский шеф-повар Марцин Сасин. Ресторан Mezzano продолжит работу.

Обновленные номера, спроектированные дизайнером Алексом Кравецом, оформлены в лаконичном стиле и оснащены высокотехнологичным оборудованием.

Стоимость номеров в отеле Sheraton Grand Warsaw – от 450 злотых за ночь.