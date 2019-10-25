Отель в Куршевеле подарит гостям сумки за несколько тысяч долларов

Пятница, 25 Октябрь 2019 Мир Мир

Отель в Куршевеле подарит гостям сумки за несколько тысяч долларов

Отель Les Airelles подарит гостям сумки легендарной марки Celine.

Чтобы купить такую сумку, нужно не просто  потратить несколько тысяч долларов, но и встать в лист ожидания.

В отеле Les Airelles сумку дарят с выгравированными инициалами владелицы.

Новая линейка сумок, среди которых знаковая Celine Triomphe, создана Эди Слиманом.

Эди Слиман обновил модель Triumphe, добавив прострочку и массивный логотип на замке, пишет euromag.ru.

В начале 70-х годов прошлого века основательница бренда Селин Випиана спешила на встречу, но ее машина сломалась прямо перед Триумфальной аркой. Внимание женщины привлекли цепи, которые окружали монумент. Селин решила, что это отличный вариант для будущего логотипа. Позже лого появилось на аксессуарах бренда и как элемент принтов.

Открытие сезона 2019-2020 в Les Airelles состоится уже в середине декабря – в этом году для новогодних и рождественских праздников здесь подготовлена специальная программа и гастрономические ужины.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)