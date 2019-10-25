Отель в Куршевеле подарит гостям сумки за несколько тысяч долларов

Чтобы купить такую сумку, нужно не просто потратить несколько тысяч долларов, но и встать в лист ожидания.

В отеле Les Airelles сумку дарят с выгравированными инициалами владелицы.

Новая линейка сумок, среди которых знаковая Celine Triomphe, создана Эди Слиманом.

Эди Слиман обновил модель Triumphe, добавив прострочку и массивный логотип на замке, пишет euromag.ru.

В начале 70-х годов прошлого века основательница бренда Селин Випиана спешила на встречу, но ее машина сломалась прямо перед Триумфальной аркой. Внимание женщины привлекли цепи, которые окружали монумент. Селин решила, что это отличный вариант для будущего логотипа. Позже лого появилось на аксессуарах бренда и как элемент принтов.

Открытие сезона 2019-2020 в Les Airelles состоится уже в середине декабря – в этом году для новогодних и рождественских праздников здесь подготовлена специальная программа и гастрономические ужины.