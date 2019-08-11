Отель в Швейцарии перейдет на нулевое электропотребление

В течение ближайшего года Valsana, первый в Швейцарии отель, отапливаемый с помощью гидротермальной энергии и ледяной батареи, планирует достигнуть нулевого уровня выброса углекислого газа в атмосферу.

Почти вся энергия, необходимая для комплекса зданий Valsana, генерируется, хранится и рециркулируется, аккумулируя отработанное тепло при помощи глубинных геотермальных зондов и собственной ледяной батареи, расположенной в подвальных помещениях.

После первого зимнего сезона работы Valsana Hotel & Apartments стал почти полностью соответствовать стандарту нулевой энергии и применять безуглеродную систему. Разработчикам удалось создать независимую систему, которая обеспечивает отоплением и энергией весь комплекс зданий с помощью аккумуляторной ледяной батареи, интегрирнной во встроенную систему охлаждения. Кроме того, они смогли снизить отрицательное воздействие на окружающую среду до четырех процентов в первую зиму, несмотря на ряд технических сбоев. В течение ближайшего года планируется достигнуть нулевого уровня углеродного загрязнения атмосферы, пишет euromag.ru.

Швейцарский супермаркет Coop, являющийся частью комплекса зданий Valsana, также генерирует электроэнергию и поставляет ценное отработанное тепло для энергоемких процессов в отеле.

Автором дизайна интерьера, как и во всей сети отелей Tschuggen Hotel Group, которой принадлежит Valsana, стал Карло Рампацци.