Отель в Тбилиси претендует на звание самого концептуального в мире

Пятница, 25 Январь 2019 Мир Мир

Отель в Тбилиси претендует на звание самого концептуального в мире

Stamba Hotel в Тбилиси номинирован на престижную премию AHEAD.

В прошлом году он стал лауреатом AHEAD в номинации The New Concept of the Year, а в этом номинирован как лучший проект года по всему миру — The New Concept of the Year Global.

Stamba Hotel расположен в богемном квартале Вера, на улице Мераба Костава, неподалеку от проспекта Руставели. Когда-то здесь располагался коньячный завод, затем в этих стенах функционировал самый знаменитый в Грузии издательский дом и, следовательно, важнейшая культурная достопримечательность Тбилиси XX века, поэтому для создателей Stamba Hotel было очень важно, чтобы архитектурная целостность не была нарушена в процессе реконструкции, пишет euromag.ru.

Концепция отеля разработана тбилисской архитектурной студией Adjara Arch Group.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья