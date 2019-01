Отель в Тбилиси претендует на звание самого концептуального в мире

В прошлом году он стал лауреатом AHEAD в номинации The New Concept of the Year, а в этом номинирован как лучший проект года по всему миру — The New Concept of the Year Global.

Stamba Hotel расположен в богемном квартале Вера, на улице Мераба Костава, неподалеку от проспекта Руставели. Когда-то здесь располагался коньячный завод, затем в этих стенах функционировал самый знаменитый в Грузии издательский дом и, следовательно, важнейшая культурная достопримечательность Тбилиси XX века, поэтому для создателей Stamba Hotel было очень важно, чтобы архитектурная целостность не была нарушена в процессе реконструкции, пишет euromag.ru.

Концепция отеля разработана тбилисской архитектурной студией Adjara Arch Group.