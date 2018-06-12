Отказ от нефти и газа может больно ударить по Земле

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

Отказ от нефти и газа может больно ударить по Земле

Отказ от горючего топлива может привести к схлопыванию так называемого углеродного пузыря. Это вызовет глобальные экономические потрясения.

Переход на возобновляемые источники энергии рано или поздно произойдет. Но что ожидает Землю после того, как это случится? Согласно данным Международного Энергетического Агентства, в добычу и переработку угля, нефти и газа инвестируют 700 миллиардов долларов ежегодно. Отказ от их добычи может привести к глобальному экономическому потрясению.

Конечно, отдельные государства, которые сейчас зависят от дорогостоящего импорта энергоресурсов, останутся в выигрыше. В первую очередь это Китай, Япония и отдельные страны ЕС. А вот таким крупным экспортерам углеродного топлива, как США, Канада и Россия, придется несладко.

Ученые предостерегают, что быстрый отказ от невозобновляемых видов топлива может вызвать глобальные политические и социальные потрясения. «Массовая безработица в добывающих отраслях промышленности будет способствовать общественному разочарованию и стимулировать популистскую политику», - добавляет Виньялес. Необходима очень плавная диверсификация энергетики, чтобы углеродный пузырь не лопнул, а постепенно «сдувался».

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