Отказ от нефти и газа может больно ударить по Земле

Переход на возобновляемые источники энергии рано или поздно произойдет. Но что ожидает Землю после того, как это случится? Согласно данным Международного Энергетического Агентства, в добычу и переработку угля, нефти и газа инвестируют 700 миллиардов долларов ежегодно. Отказ от их добычи может привести к глобальному экономическому потрясению.

Конечно, отдельные государства, которые сейчас зависят от дорогостоящего импорта энергоресурсов, останутся в выигрыше. В первую очередь это Китай, Япония и отдельные страны ЕС. А вот таким крупным экспортерам углеродного топлива, как США, Канада и Россия, придется несладко.

Ученые предостерегают, что быстрый отказ от невозобновляемых видов топлива может вызвать глобальные политические и социальные потрясения. «Массовая безработица в добывающих отраслях промышленности будет способствовать общественному разочарованию и стимулировать популистскую политику», - добавляет Виньялес. Необходима очень плавная диверсификация энергетики, чтобы углеродный пузырь не лопнул, а постепенно «сдувался».