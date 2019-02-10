Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов

Воскресенье, 10 Февраль 2019 Мир Мир

Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов

Сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин и яхт.

«Мы ищем человека, который сможет тестировать роскошные продукты и давать им качественную оценку прежде, чем они будут выставлены на продажу. Также сотрудник будет много путешествовать, чтобы проверять частные острова и недвижимость по всему миру», — говорится в объявлении.

Согласно условиям вакансии, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц.

Веб-сайт HushHush, получивший название «Amazon для миллионеров», запустил 29-летний британец Аарон Харпин. «Цель нашего сайта — предложить все, что нужно миллионерам, и стать ведущим магазином, где состоятельные потребители смогут купить лучшие вещи в мире», — пояснил Харпин.

Отмечается, что в список доступных на сайте позиций входит французский замок за 62 миллиона фунтов стерлингов и суперъяхта стоимостью 21 миллион фунтов стерлингов.

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