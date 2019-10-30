Открыта вакансия туриста

Среда, 30 Октябрь 2019 Мир Мир

Открыта вакансия туриста

Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой 25 тыс. фунтов в год.

Среди требований к кандидатам — совершеннолетний возраст, наличие действующего загранпаспорта, любовь к поездкам и созданию уникального контента.

В объявлении говорится, что компания хочет показать, насколько замечательными могут быть ее туры. Успешный кандидат должен будет опробовать 40 предложенных маршрутов и делиться впечатлениями в видеоблоге и соцсетях. Ему разрешается взять с собой одного человека (спутника можно менять каждую поездку), сообщает euromag.ru.

В качестве тестового задания претендентам предложено записать 30-секундное видео с рассказом о том, почему именно они являются идеальной кандидатурой. Его нужно разместить в соцсетях со специальным хештегом и отметить не менее трех друзей.

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