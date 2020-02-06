Открытие Музея Мунка в Осло переносится на осень

Долгожданное открытие Музея Мунка в Осло перенесли с весны на осень в связи с задержкой «процесса строительства, которое находится в ведении мэрии». Представительница музея сослалась на нарушение сроков поставщиками систем безопасности и несоответствие стандартам климат-контроля и сообщила, что музей «корректирует свои планы с учетом сложившихся обстоятельств».

Первой выставкой, открывающей обновленный музей, станет проект, объединивший произведения Эдварда Мунка и Трейси Эмин. Семиметровую скульптуру Эмин «Мать», которая изображает стоящую на коленях женщину, планируется установить у входа в музей в октябре. «Строительство этого здания — очень большой проект, и он просто затягивается. Мне это даже на руку: чем больше задержка, тем дольше я могу наслаждаться архивом Мунка!» — рассказала художница The Art Newspaper. В ноябре выставка должна была отправиться в Королевскую академию художеств в Лондоне, но теперь непонятно, на какой из площадок она откроется раньше. По словам представительницы академии, сейчас этот вопрос обсуждается, пишет euromag.ru.

В коллекции Музея Мунка 45 тыс. объектов, которые художник завещал Осло накануне смерти в 1944 году, в том числе 1,1 тыс. картин, 6,8 тыс. рисунков и 18,2 тыс. графических работ, которые более полувека хранились в небольшом помещении, расположенном к востоку от центра города. Теперь им предстоит переезд в новое, 13-этажное здание площадью 26 тыс. кв. м в прибрежном районе Бьорвика. Согласно оценкам, стоимость проекта составит около 3 млрд норвежских крон.