Отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Среда, 09 Май 2018 Португалия Португалия Мир Мир

Отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня - особый день. День, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто сражался за наше будущее, за нашу свободу, за нашу жизнь.

Больше 27 миллионов человек - именно столько граждан СССР погибло в годы Великой Отечественной на полях сражений, под бомбежками, во время блокады, от голода и холода, были замучены фашистами в плену и концлагерях. И мы не должны и не можем забывать эту жертву, этих людей.

День Победы - праздник поистине всенародный! Как поется в знаменитой песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». У кого-то воевали отцы, у кого-то - деды и прадеды. Но особые поздравления сегодня тем, кто сам пережил те страшные события, кто ковал нашу победу в тылу и, конечно, кто на фронте с оружием в руках приближал этот день. Сегодня мы говорим спасибо ветеранам.

«Мы гордимся!», «Мы помним!» - именно с этими словами сегодня выходят на улицы городов участники «Бессмертного полка».

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