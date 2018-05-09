Отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Больше 27 миллионов человек - именно столько граждан СССР погибло в годы Великой Отечественной на полях сражений, под бомбежками, во время блокады, от голода и холода, были замучены фашистами в плену и концлагерях. И мы не должны и не можем забывать эту жертву, этих людей.

День Победы - праздник поистине всенародный! Как поется в знаменитой песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». У кого-то воевали отцы, у кого-то - деды и прадеды. Но особые поздравления сегодня тем, кто сам пережил те страшные события, кто ковал нашу победу в тылу и, конечно, кто на фронте с оружием в руках приближал этот день. Сегодня мы говорим спасибо ветеранам.

«Мы гордимся!», «Мы помним!» - именно с этими словами сегодня выходят на улицы городов участники «Бессмертного полка».