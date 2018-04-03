Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ

Также он стал первым российским игроком, который достиг такого показателя, выступая за один клуб.

Юбилейной для 32-летнего россиянина стала гостевая игра против «Питтсбурга». «Вашингтон» выиграл матч со счетом 3:1. После финальной сирены Овечкин заявил, что ему приятно оставить свое имя в истории НХЛ, пишет ntv.ru.

Александр Овечкин: «Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю. Приятно, что твое имя останется в истории лиги».

Овечкин стал седьмым отечественным хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ. Ранее эту отметку преодолели Сергей Федоров, Алексей Житник, Сергей Зубов, Алексей Ковалев, Вячеслав Козлов и Сергей Гончар.

За «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118).