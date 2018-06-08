Овечкин - суперзвезда!

Пятница, 08 Июнь 2018 Мир Мир

Овечкин - суперзвезда!

Президент США Дональд Трамп поздравил «Вашингтон Кэпиталс» с победой над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Поздравляю "Вашингтон" с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Капитан команды Алекс Овечкин был невероятен - настоящая суперзвезда!» - написал Трамп.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф (4:3) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Команда выступала в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 43 года и лишь однажды до этого выходила в финал плей-офф (1998).

Овечкин забросил одну из шайб в решающем матче. Россиянин был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. 32-летний нападающий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата (49 заброшенных шайб) и плей-офф (15). Он выступал за «Кэпиталс» с 2005 года и ни разу не выходил в финал.

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