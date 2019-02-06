Овечкин установил рекорд в НХЛ

В ночь на среду в домашнем матче с «Ванкувером» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1180-е очко в своей карьере в НХЛ, превзойдя рекорд Сергея Федорова, пишет ntv.ru.

В первом периоде проходившего в ночь на среду по московскому времени в Вашингтоне матча против «Ванкувера» Овечкин отметился результативной передачей, после чего в его активе стало 1180 очков. Для этого ему потребовалось провести 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах.

Сергей Федоров, завершивший выступление в НХЛ в 2009 году, сыграл 1248 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1179 очков (483+696).

Самым результативным игроком в истории НХЛ является Уэйн Грецки — 2857 очков в 1487 матчах. А из ныне действующих игроков НХЛ наилучший результат у канадца Джо Торнтона: 1453 (407+1046) очка в 1537 матчах, напоминает «Интерфакс».