Озоновый слой восстанавливается

Эксперты Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде сообщили о «значительном укреплении» озонового слоя Земли. По их мнению, его восстановление может произойти в течение 40 лет.

Эксперты отметили «значительное укрепление» озонового слоя, связанное с зафиксированным впервые сокращением содержания в атмосфере озоноразрушающих химических веществ.

Авторы доклада считают, что при сохранении нынешней тенденции уже в течение 40 лет озоновый слой может восстановиться до значений 1980 года, то есть до появления озоновой дыры.

Как отмечается в документе, поэтапный вывод из обращения почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ позволил защитить сохранность озонового слоя и уменьшить влияние на Землю вредного ультрафиолетового излучения. Чрезмерное УФ-излучение может приводить к раку кожи, развитию серьезных глазных заболеваний, нарушает работу иммунной системы. Кроме того, оно негативно влияет на рост сельскохозяйственных культур и вредит морскому фитопланктону.

Не менее важно, считают эксперты, что нынешняя тенденция оказывает положительное влияние на проблему изменения климата. К примеру, она позволит к 2100 году избежать глобального потепления на 0,3–0,5°C.

Использование озоноразрушающих химических веществ было запрещено в 1987 году так называемым Монреальским протоколом — международным договором, к которому присоединились все государства - члены ООН. В 2016 году был подписан дополнительный Кигалийский протокол, запрещающий некоторые вещества, которые непосредственно не разрушают озоновый слой, однако оказывают мощное влияние на изменение климата.