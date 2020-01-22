Оззи Осборн рассказал, чем он болен

Музыкант сожалеет, что так долго пришлось скрывать правду.

Как сообщает BBC, Осборн узнал о своем диагнозе в феврале прошлого года. «Это был ужасно трудный период для нас всех, – заявил певец в интервью передаче «Доброе утро, Америка». – Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе».

У музыканта – болезнь Паркинсона II типа, которая ведет к прогрессирующему разрушению нервов. Заболевание считается неизлечимым, пишет euromag.ru.