Оззи Осборн рассказал, чем он болен

Среда, 22 Январь 2020 Мир Мир

Оззи Осборн рассказал, чем он болен

Британский певец Оззи Осборн сообщил, что у него болезнь Паркинсона.

Музыкант сожалеет, что так долго пришлось скрывать правду.

Как сообщает BBC, Осборн узнал о своем диагнозе в феврале прошлого года. «Это был ужасно трудный период для нас всех, – заявил певец в интервью передаче «Доброе утро, Америка». – Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе».

У музыканта – болезнь Паркинсона II типа, которая ведет к прогрессирующему разрушению нервов. Заболевание считается неизлечимым, пишет euromag.ru.

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