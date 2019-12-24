Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво
Лондонский паб-пивоварня открыл иглу-отель, стены которого сделаны из замороженного пива.
Об этом сообщает издание The Sun.
Посетители паба могут попробовать новый вид пейл-эля производства компании Greene King либо в бутылках либо в замороженном виде. Администрация предлагает гостям лизать ледяные стены, для создания которых понадобилось более тысячи литров замороженного эля.
Высота иглу — 1,5 метра. Гостям отеля предоставят спальные мешки, шарфы и перчатки, чтобы они могли чувствовать себя комфортно.
Создатели иглу-отеля заявили, что в заведении могут переночевать засидевшиеся допоздна посетители паба, которые после его закрытия не хотят заказывать такси домой.