Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво

Об этом сообщает издание The Sun.

Посетители паба могут попробовать новый вид пейл-эля производства компании Greene King либо в бутылках либо в замороженном виде. Администрация предлагает гостям лизать ледяные стены, для создания которых понадобилось более тысячи литров замороженного эля.

Высота иглу — 1,5 метра. Гостям отеля предоставят спальные мешки, шарфы и перчатки, чтобы они могли чувствовать себя комфортно.

Создатели иглу-отеля заявили, что в заведении могут переночевать засидевшиеся допоздна посетители паба, которые после его закрытия не хотят заказывать такси домой.