Pantone назвал цвет 2020 года

В интитуте говорят, что он отражает спокойствие, уверенность и надёжную основу, с которой люди войдут в «новую эру».

Исследовательский институт Pantone объявил цвет 2020 года — «классический синий». Как пояснили в Pantone, «классический синий» увеличивает концентрацию и даёт кристалльную ясность, позволяя переориентировать мысли, пишет euromag.ru.

Как отметила исполнительный директор Pantone Литрис Эйзман (Leatrice Eiseman), в новое десятилетие людям нужно входить с ощущением стабильности. По её словам, не менее важно спокойствие и доверие.

В Pantone отметили, что одной из причин выбора цвета стали «технологии, за которыми мы не успеваем». По мнению института, поэтому люди начинают тяготеть к «честным» цветам, обещающим защиту от перегрузки. Специалисты считают, что неагрессивный и легко различимый «классический синий» обеспечивает непринуждённое взаимодействие.

Pantone более 20 лет занимается изучение и прогнозированием цветов в дизайне. Для определения цвета будущего года компания проводит анализ трендов и изучает изменения во всех областях дизайна, в том числе развлекательной индустрии и моде.

В 2018 году компания назвала цветом будущего года «Живой коралл» — пастельный оттенок красного. Тогда в институте отмечали, что цвет символизирует интимность и связь между людьми в цифровую эпоху