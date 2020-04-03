Пара 35 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и сорвала куш

Об этом сообщает сайт UPI.

В 1985 году муж и жена, которым сейчас около 60 лет, выиграли в лотерею небольшой приз. Они вписали в лотерейный билет свои даты рождения. После этого супруги решили, что однажды эти числа вновь принесут им большую удачу.

С тех пор они регулярно использовали эту же комбинацию чисел, и в результате розыгрыша, прошедшего в субботу, 28 марта, сорвали джекпот. Выигрыш составил 2,8 миллиона австралийских долларов.