Пара пенсионеров сбросила 150 килограммов на двоих

Глин и Джиллиан Вудворд (Glyn и Gillian Woodward) из графства Норфолк решили изменить стиль жизни после того, как вес 65-летнего мужчины достиг 200 килограммов и он лишился возможности передвигаться самостоятельно. Его 63-летняя жена была вынуждена стать круглосуточной сиделкой для него, из-за чего запустила свое здоровье и поправилась сама.

«Я весил в три раза больше нормы и просто не видел выхода из ситуации. Я страдал хроническим апноэ во сне, депрессией и тревожностью. С моим весом даже недолгие занятия спортом изматывали, я целиком зависел от Джиллиан», — признался похудевший на 124 килограмма Глин.

В ноябре 2013 года врачи сказали ему, что только операция по уменьшению объема желудка сможет ему помочь. Но мужчина так боялся ее делать, что решил вместо этого записаться на курсы похудения вслед за супругой.

Женщина не страдала столь серьезной формой ожирения, однако смогла скинуть 30 килограммов. «Это были трудные времена. Глин не мог ходить сам, я возила его на инвалидной коляске. Как-то раз мы пошли в магазины и припарковались на холме, и только по пути назад я поняла, что не смогу затолкать его наверх», — рассказала она.

Главной целью пара поставила перед собой путешествие в Малайзию к родственникам Глина. «Я сказал Джиллиан, что, когда я достаточно похудею, хочу сесть рядом с ней на пляже, пить коктейль и смотреть на закат над морем», — объяснил мужчина. В 2016 году им удалось осуществить эту мечту, но они продолжили худеть.

Глин также перенес несколько операций по удалению обвисшей кожи. Сейчас они вышли на пенсию и целыми днями гуляют по побережью. На курсах похудения их признали парой года.