Пара сыграет свадьбу в подводной часовне

Книга рекордов Гиннесса скоро пополнится еще одним необычным достижением: норвежка Ина Трэльнес и финн Яни Сантала собираются сыграть свадьбу в подводной пещере Плюра на севере Норвегии. На церемонию 10 августа приглашены 70 гостей-дайверов со всего света. Официальная формулировка рекорда в заявке: самая большая свадьба в подводной пещере, пишет euromag.ru.

Будущие молодожены познакомились благодаря своему увлечению – пещерному дайвингу. Этот вид погружений считается самым сложным, ведь у дайвера нет возможности всплыть на поверхность, так как погружение происходит под землей, а над головой дайвера находятся каменные плиты. Свадебная церемония состоится в большой воздушной полости, которая недавно получила название «Часовня».

Чтобы добраться до нее, молодым и их гостям придется совершить погружение в пещеру на 32 метра и проплыть около 450 метров по проходам и туннелям, выточенным самой природой на протяжении миллионов лет. По словам дайверов, в «Часовне» есть все, что нужно для церемонии, включая большой камень в форме алтаря. Никого не смущает и температура воды, которая в течение года колеблется от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Система подводных пещер Плюра находится на севере Норвегии, в 35 км от города Му-и-Рана. Ее открыли британские геологи еще в 60-х годах прошлого века. Общая протяженность пещер составляет около 2600 метров. Плюра считается самой большой подводной пещерой в Скандинавии. Ежегодно ее посещают около 300 дайверов со всего мира.

Всего на свадьбу приглашены около 200 человек. Те, кто не сможет совершить погружение, будут наблюдать за церемонией в режиме онлайн на больших экранах, установленных в шатре на поверхности. Для трансляции в подводную пещеру спустится команда видеографов и один из самых известных подводных фотографов.

Фотографии и видео с церемонии будут опубликованы в аккаунте VisitPlura в Instagram и Facebook.