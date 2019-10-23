Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

Среда, 23 Октябрь 2019 Мир Мир

Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в 40 лет в результате эвтаназии.

Верворт страдала прогрессирующим заболеванием мышц. Болезнь вызывала у бельгийки постоянную боль, судороги, паралич ног, и она почти не могла спать. В 2008 году Верворт подписала документы, позволяющие сделать ей эвтаназию.

На счету Верворт золото и серебро Паралимпийских игр в Лондоне, а также серебро и бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 году, сообщает РИА Новости.

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