Парализованную телеведущую бросили в самолете без внимания
Сотрудники британской авиакомпании British Airways не обращали внимания на парализованную британскую телеведущую Софи Морган в течение длительного полета.
Об этом сообщает издание The Independent.
«Только что пролетела 12 часов с British Airways. Во время полета я осталась без помощи, без инвалидного кресла и без возможности связаться с помощником», — пожаловалась женщина в Twitter.
Морган пояснила, что ей было необходимо принять таблетки, однако бортпроводница проигнорировала ее просьбу принести стакан воды. Ведущая BBC и Channel 4 уточнила, что пыталась привлечь внимание, выбросив в проход между кресел наушники.
Когда бортпроводники наконец заметили ее, они в грубой форме потребовали, чтобы женщина успокоилась.
Морган заявила, что считает поведение сотрудников авиакомпании неадекватным. «Попытаться объяснить, каково это — не иметь никаких средств передвижения, кроме возможности ползти по полу, — невозможно», — заявила она.
Несмотря на то что позднее бортпроводники извинились перед ней, Морган пришла в ярость. «С меня хватит», — отрезала она. По ее словам, людям с ограниченными возможностями часто приходится полагаться на окружающих, и это всегда лотерея, потому что немногие готовы помогать.