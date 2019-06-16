Парализованную телеведущую бросили в самолете без внимания

Об этом сообщает издание The Independent.

«Только что пролетела 12 часов с British Airways. Во время полета я осталась без помощи, без инвалидного кресла и без возможности связаться с помощником», — пожаловалась женщина в Twitter.

Морган пояснила, что ей было необходимо принять таблетки, однако бортпроводница проигнорировала ее просьбу принести стакан воды. Ведущая BBC и Channel 4 уточнила, что пыталась привлечь внимание, выбросив в проход между кресел наушники.

Когда бортпроводники наконец заметили ее, они в грубой форме потребовали, чтобы женщина успокоилась.

Морган заявила, что считает поведение сотрудников авиакомпании неадекватным. «Попытаться объяснить, каково это — не иметь никаких средств передвижения, кроме возможности ползти по полу, — невозможно», — заявила она.

Несмотря на то что позднее бортпроводники извинились перед ней, Морган пришла в ярость. «С меня хватит», — отрезала она. По ее словам, людям с ограниченными возможностями часто приходится полагаться на окружающих, и это всегда лотерея, потому что немногие готовы помогать.