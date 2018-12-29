Париж больше не самый дорогой город Франции

Если в Париже квадратный метр в среднем обходится покупателю в 9 827 евро, то в Нейи-сюр-Сен – в 10 344 евро, по данным ежемесячного аналитического бюллетеня Le Baromètre LPI-SeLoger.

Эксперты бюллетеня уверены, что причиной такой аномалии стал брексит. Состоятельные французы, возвращающиеся на родину из Великобритании, выбирают местом своего жительства этот расположенный на северо-западе Парижа пригород поблизости от столичного делового квартала Дефанс, пишет euromag.ru.

Помимо выгодного расположения, этот пригород привлекает «брексит-мигрантов» просторными квартирами и обилием зелени, по мнению экспертов бюллетеня.

В список самых дорогих мест во Франции вошли и другие пригороды Парижа (например, Леваллуа-Перре и Булонь-Бийанкур) – цены в них тоже «подогрели» вернувшиеся из Великобритании французы, говорится в бюллетене.

По мнению экспертов, поскольку в Лондоне цены на недвижимосить в среднем составляют 15 000 евро за квадратный метр, бывшие лондонцы могут позволить себе хорошее жилье во Франции.