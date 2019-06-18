Париж ограничит скорость электросамокатов

Теперь в пешеходных зонах можно будет ездить со скоростью не больше 8 км/ч, а на проезжей части – не больше 20 км/ч.

Недавно в Париже приняли целый пакет правил для водителей электросамокатов. Так, за езду по тротуару недисциплинированным водителям придется заплатить штраф 135 евро, а за парковку в неположенном месте – 35 евро. Эти правила тоже вступят в силу с 1 июля.

Количество прокатных электросамокатов в Париже уже близится к 20 тысячам, а к концу 2019 года их может стать больше 40 тысяч. Пользователи зачастую оставляют прокатные электросамокаты на газонах и тротуарах, сообщает euromag.ru.

Ранее мэрия сообщала, что до конца 2019 года в Париже оборудуют парковки для 2,5 тысяч самокатов, но этого явно недостаточно. Поэтому сейчас власти наносят дополнительную разметку, а также призывают парковать электросамокаты на местах для парковки автомобилей, мотоциклов и мопедов. В результате мест должно хватить минимум на 10 тысяч самокатов.

Электросамокаты стали настоящим бумом в европейских городах. Например, в Германии и Дании на электросамокатах разрешили ездить по проезжей части – чтобы люди пересаживались с автомобилей на этот более экологичный вид транспорта. А в Швеции электросамокаты могут вообще запретить после несчастного случая на дороге с участием этого транспортного средства.

Пока единственной страной ЕС, где на электросамокатах разрешено ездить только по частной территории, остается Великобритания.