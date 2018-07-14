Париж стал опаснее для туристов

Преступники, которых уже окрестили «отельными крысами», нацелены на дорогие отели в оживленных районах города, куда приезжает много путешественников.

«Некоторые из них смешиваются с туристическими группами и крадут их багаж, а другие заселяются в отель под фальшивым именем и воруют из сейфов», - рассказал комиссар полиции Тони Мариет.

Он также предупредил, что это может произойти не только в популярных туристический районах, но и в спокойных частях города.