Париж стал опаснее для туристов

Суббота, 14 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Париж стал опаснее для туристов

Власти Парижа предупредили туристов о группе мошенников, которые воруют в номерах гостиниц личные вещи.

Преступники, которых уже окрестили «отельными крысами», нацелены на дорогие отели в оживленных районах города, куда приезжает много путешественников.

«Некоторые из них смешиваются с туристическими группами и крадут их багаж, а другие заселяются в отель под фальшивым именем и воруют из сейфов», - рассказал комиссар полиции Тони Мариет.

Он также предупредил, что это может произойти не только в популярных туристический районах, но и в спокойных частях города.

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