Париж стал опаснее для туристов
Власти Парижа предупредили туристов о группе мошенников, которые воруют в номерах гостиниц личные вещи.
Преступники, которых уже окрестили «отельными крысами», нацелены на дорогие отели в оживленных районах города, куда приезжает много путешественников.
«Некоторые из них смешиваются с туристическими группами и крадут их багаж, а другие заселяются в отель под фальшивым именем и воруют из сейфов», - рассказал комиссар полиции Тони Мариет.
Он также предупредил, что это может произойти не только в популярных туристический районах, но и в спокойных частях города.
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