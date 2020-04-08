Париж ужесточает карантин

Также мэрия Парижа пообещала изготовить и раздать парижанам два миллиона защитных масок многоразового использования. Об этом во вторник, 7 апреля, объявила мэр Анн Идальго.

Пробежки и занятия спортом возле дома будут запрещены во французской столице с 10 утра до семи вечера. Новые правила вступят в силу с 8 апреля. Парижские власти объясняют это тем, что в утренние и вечерние часы на улице меньше всего народу. Тогда как днем парижане ходят на работу и в магазин за покупками, сообщает RFI.

Также мэрия Парижа обещает раздать горожанам два миллиона защитных масок. Это будут не медицинские одноразовые маски, а маски из ткани, которые можно стирать и использовать многократно. Кроме того, к концу карантина столичные власти обещают оборудовать общественный транспорт и магазины аппаратами с гелем-антисептиком, пишет euromag.ru.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер разрешил префектурам совместно с мэрами самим принимать решения об ужесточении карантина в каждом конкретном городе в зависимости от ситуации.

В некоторых городах Франции уже ввели обязательное ношение масок в общественных местах. А мэр городка Марк-ан-Барель на севере страны, сообщает Le Monde, запретил горожанам плевать и выбрасывать на улице маски и перчатки.

Как и раньше, чтобы выходить на улицу парижанам требуется каждый раз заполнять специальный формуляр с указанием времени и цели выхода из дома.

С этой недели, помимо бумажной справки, у французов появилась возможность выходить с электронной справкой на своем смартфоне, для этого нужно заполнить формуляр на сайте МВД и получить на телефон QR-код. Власти заверяют, что не собирают полученные данные.