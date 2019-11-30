Парижский отель-дворец открыл собственную шоколадную фабрику

Так Le Bristol исполнил рождественское желание шеф-кондитера Жюльена Альвареза, предоставив ему личную мастерскую, пишет euromag.ru.

«Я люблю шоколад, его вкус, запах и текстуру, это удивительный продукт. Создавать натуральный шоколад ручной работы всегда было моей мечтой, и именно такой подход в духе Le Bristol», – рассказывает Жульен Альварез.

Шоколадное ателье Le Bristol выглядит как сладкое королевство из «Щелкунчика». Множество конфет, приправленных специями, лимоном и обжаренной ванилью, разложены по мраморным прилавкам, которые ежечасно пополняются новыми шоколадными деликатесами.