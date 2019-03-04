Парки и кладбища Парижа закрыли из-за плохой погоды

«Парки, сады и кладбища закрыты из-за неблагоприятных погодных условий», – сообщила мэрия Франции в Twitter в понедельник 4 марта.

Во внутренних департаментах страны ожидаются порывы ветра до 110 км/ч, а в департаментах на побережье Атлантического океана – до 130 км/ч. В Meteo-France также отметили, что погодные условия могут повлиять на работу воздушного, морского и железнодорожного транспорта и вызвать перебои с электричеством и телефонной связью.

Синоптики призвали жителей страны по возможности отказаться от поездок и убрать в дом все предметы, которые может унести ветром, сообщает ТАСС.