Парковка в Праге для экологичных авто стала бесплатной

Начиная с апреля владельцы автомобилей с выбросами не больше 50 граммов углекислого газа на 1 километр пробега стали получать специальные знаки, дающие им право не платить за парковку в центре города. Помимо электромобилей такой знак могут получить некоторые виды гибридных автомобилей.

Вдобавок к концу 2019 года в Праге откроется 50 сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей и 9 станций средней скорости, сообщает euromag.ru.

Таким образом городские власти поддерживают владельцев более экологичного транспорта. Похожие меры принимают и в других странах ЕС: например, в Польше владельцы электромобилей могли бесплатно парковаться на платных городских парковках в 2018 году.

Евросоюз планирует сократить вредные выбросы легковых автомобилей на 38% к 2030 году. Это часть масштабной концепции Евросоюза по борьбе с загрязнением атмосферы.