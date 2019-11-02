Парламент Британии отверг план Джонсона

Суббота, 02 Ноябрь 2019 Мир Мир

Парламент Британии отверг план Джонсона

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Инициативу премьера поддержали 299 человек (нужно было две три голосов — 434), сообщает euromag.ru.

Борис Джонсон между тем заявил, что намерен предпринять еще одну попытку. «Позднее этим вечером правительство представит краткий законопроект о досрочных выборах 12 декабря, чтобы мы наконец могли провести "Брексит"»,— сказал британский премьер, выступая в парламенте.

Напомним, в октябре парламент Великобритании одобрил во втором чтении сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите».

Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу». ЕС предложил отсрочить «Брексит» до 31 января, Борис Джонсон на это согласился, но заявил, что у него не было выбора.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)