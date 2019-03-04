Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

Понедельник, 04 Март 2019 Мир Мир

Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиционная Партия реформ.

Партия реформ получила 34 мандата. На втором месте — правящая Центристская партия, которая получила 25 мест в парламенте. Далее идут Консервативная народная партия Эстонии (19 мандатов), «Отечество» (12 мандатов) и Социал-демократическая партия (10 мандатов).

Право сформировать правительство получает партия, занявшая первое место на выборах. Сейчас в Эстонии в правительственную коалицию, помимо центристов, входят Социал-демократическая партия и «Отечество». Теперь состав коалиции изменится, поскольку все эти партии в сумме получили лишь 48 мандатов из 101, отмечает ERR.ee.

Программа Партии реформ сильно отличается от программы центристов в трех вопросах: налоги, гражданство и образование на эстонском языке, заявила лидер «реформистов» Кая Каллас. Она не исключила возможность сотрудничества с Консервативной народной партией, а также создание коалиции с Социал-демократической партией и «Отечеством».

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